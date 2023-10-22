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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Technologia MoistureProtect
Pielęgnacja jonowa
Ruchome płytki ceramiczne
Czujnik diagnozuje włosy 30 razy na sekundę i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie.
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.
Ruchome płytki zmieniają położenie, aby dostosować nacisk na włosy. Chroni to strukturę włosa przed uszkodzeniem i zmniejsza prawdopodobieństwo jego złamania.
Nagrody
4.7
z 5
467
Opinie
94%
poleca ten produkt
Kasia P.
22/10/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Recenzja prostownicy
Jedna z lepszych prostownic jaka miałam. Płytki tytanowe co jest wielka zaletą, suną gładko po włosach, nie szarpie włosów. Po 5 latach codzinnego stosowania niestety prostownica się zepsuła ( odczepił się kabelek od płytki) po zgłoszeniu problemu do Philips zaproponowali voucher na nową prostownicę obniżający cenę o 40%, także duży plus dla Philips, za takie załatwienie sprawy, bo prostownica już dawno była po gwarancji.
Zalety
Tytanowe płytki
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8372 Odnowiona fabrycznie prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8372 Odnowiona fabrycznie prostownica
Hinata90
24/04/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostownica MoistureProtect HP8374/00
Szybko się nagrzewa, bardzo dobrze radzi sobie z włosami - bardzo dobrze prostuje. Jestem zadowolona z produktu i oczekiwanych rezultatów. Polecam
Zalety
Szybko prostuje, mozliwość wyboru temperatury.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect
mariczka
16/01/2023
Polska
Ekstra!
Prostownica ma wszystko czego oczekuje od takiego urządzenia. Szybko się nagrzewa, dobrze prostuje włosy i nie niszczy ich.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect