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  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
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  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
  • Zachowaj naturalne nawilżenie włosów

MoistureProtectProstownica

HP8372/00

4.7
| (467) Opinie | 94% poleca ten produkt

2 Nagrody

Zachowaj naturalne nawilżenie włosów
Technologia czujnika pozwala utrzymać zrównoważone nawilżenie włosów. Czujnik diagnozuje włosy 30 razy na sekundę i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie. Do 63% zachowanego nawilżenia (po jednym użyciu, badanie z 2013 r.).
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Zdrowe, lśniące włosy

Zachowaj naturalne nawilżenie włosów

  • Technologia MoistureProtect

  • Pielęgnacja jonowa

  • Ruchome płytki ceramiczne

Doskonała ochrona nawilżenia dzięki innowacyjnemu czujnikowi

Doskonała ochrona nawilżenia dzięki innowacyjnemu czujnikowi

Czujnik diagnozuje włosy 30 razy na sekundę i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie.

Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie, proste i lśniące

Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie, proste i lśniące

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.

Zastosowanie lżejszego nacisku w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia włosów

Zastosowanie lżejszego nacisku w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia włosów

Ruchome płytki zmieniają położenie, aby dostosować nacisk na włosy. Chroni to strukturę włosa przed uszkodzeniem i zmniejsza prawdopodobieństwo jego złamania.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

467

Opinie

94%

poleca ten produkt

22/10/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Recenzja prostownicy

Jedna z lepszych prostownic jaka miałam. Płytki tytanowe co jest wielka zaletą, suną gładko po włosach, nie szarpie włosów. Po 5 latach codzinnego stosowania niestety prostownica się zepsuła ( odczepił się kabelek od płytki) po zgłoszeniu problemu do Philips zaproponowali voucher na nową prostownicę obniżający cenę o 40%, także duży plus dla Philips, za takie załatwienie sprawy, bo prostownica już dawno była po gwarancji.

Zalety

Tytanowe płytki

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8372 Odnowiona fabrycznie prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8372 Odnowiona fabrycznie prostownica

24/04/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostownica MoistureProtect HP8374/00

Szybko się nagrzewa, bardzo dobrze radzi sobie z włosami - bardzo dobrze prostuje. Jestem zadowolona z produktu i oczekiwanych rezultatów. Polecam

Zalety

Szybko prostuje, mozliwość wyboru temperatury.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect

16/01/2023

Polska

Polska

Ekstra!

Prostownica ma wszystko czego oczekuje od takiego urządzenia. Szybko się nagrzewa, dobrze prostuje włosy i nie niszczy ich.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MoistureProtect HP8374/00 Prostownica MoistureProtect

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie