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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
3 nasadki
Ustawienie temperatury ThermoProtect
Lokówko-suszarka o mocy 800 W zapewnia delikatne suszenie i stylizację, pozwalając osiągać wyjątkowe rezultaty każdego dnia
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
Termoszczotka ma wyjątkowo dużą średnicę 38 mm. Szerokość wałka sprawia, że jest to idealne narzędzie do stylizacji pozwalające tworzyć gładkie stylizacje i fale.
4.7
z 5
389
Opinie
95%
poleca ten produkt
Patkakama
29/12/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Mega super
Polecam, mega sprawne i użyteczne urządzenie, jestem mega zadowolona/ włosy są miękkie i lśniące po wysuszeniu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka
22/03/2024
Polska
Wydobywa ładny skręt
Super jak dla mnie do szybkiej stylizacji jak i ogarnięcia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka
Neefretete
08/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetnie zdaje egzamin funkcja chłodzenia
Polecam zdecydowanie,lekka ,wygodna , końcówki wdg potrzeby,nie skręca się kabel .
Zalety
Funkcjonalność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka