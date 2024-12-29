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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
4 nasadki
Jonizacja
Ustawienie temperatury ThermoProtect
Lokówko-suszarka o mocy 800 W zapewnia delikatne suszenie i stylizację, pozwalając osiągać wyjątkowe rezultaty każdego dnia
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
4.7
z 5
389
Opinie
95%
poleca ten produkt
Patkakama
29/12/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Mega super
Polecam, mega sprawne i użyteczne urządzenie, jestem mega zadowolona/ włosy są miękkie i lśniące po wysuszeniu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka
22/03/2024
Polska
Wydobywa ładny skręt
Super jak dla mnie do szybkiej stylizacji jak i ogarnięcia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka
Neefretete
08/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetnie zdaje egzamin funkcja chłodzenia
Polecam zdecydowanie,lekka ,wygodna , końcówki wdg potrzeby,nie skręca się kabel .
Zalety
Funkcjonalność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka