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Wszystkie serie

  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
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  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
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  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
  • Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową

EssentialLokówko-suszarka

HP8663/00

4.7
| (389) Opinie | 95% poleca ten produkt
Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową
Jednoczesne suszenie i stylizowanie — lokówko-suszarka Philips Air Styler Essential umożliwia tworzenie pięknych, naturalnych fryzur, zapewnia włosom niesamowity błysk i pielęgnację jonową. Cztery nasadki są odpowiednie do długich i krótkich włosów, dzięki czemu ich stylizacja staje się wyjątkowo łatwa.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Pielęgnacja jonowa zapewniająca piękne, lśniące włosy

Wiele stylizacji z pielęgnacją jonową

  • 4 nasadki

  • Jonizacja

  • Ustawienie temperatury ThermoProtect

800 W mocy stylizacji dla wyjątkowych rezultatów

800 W mocy stylizacji dla wyjątkowych rezultatów

Lokówko-suszarka o mocy 800 W zapewnia delikatne suszenie i stylizację, pozwalając osiągać wyjątkowe rezultaty każdego dnia

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

389

Opinie

95%

poleca ten produkt

29/12/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mega super

Polecam, mega sprawne i użyteczne urządzenie, jestem mega zadowolona/ włosy są miękkie i lśniące po wysuszeniu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHA310/00 Lokówko-suszarka

22/03/2024

Polska

Polska

Wydobywa ładny skręt

Super jak dla mnie do szybkiej stylizacji jak i ogarnięcia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA301/00 Lokówko-suszarka

08/12/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetnie zdaje egzamin funkcja chłodzenia

Polecam zdecydowanie,lekka ,wygodna , końcówki wdg potrzeby,nie skręca się kabel .

Zalety

Funkcjonalność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHA305/00 Lokówko-suszarka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie