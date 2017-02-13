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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

głowice golące

HQ4

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki wykonują pracę równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • CloseCut

  • 3 głowice

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

System Microgroove zapewnia dokładniejsze golenie

System Microgroove zapewnia dokładniejsze golenie

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ4 körkések

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ4 körkések

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie