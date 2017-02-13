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Produkcja zakończona
CloseCut
3 głowice
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ4 körkések
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ4 körkések