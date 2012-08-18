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Lift & Cut
1 głowica
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
wojciechpoland
18/08/2012
Polska
super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic
Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące
wssml
29/06/2012
Polska
Ten produkt spełnia moje oczekiwania
Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące