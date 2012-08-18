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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

głowice golące

HQ55

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki wykonują pracę równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • Lift & Cut

  • 1 głowica

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

15 niezwykle ostrych ostrzy zapewniających szybkie i dokładne golenie

15 niezwykle ostrych ostrzy zapewniających szybkie i dokładne golenie

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/08/2012

Polska

Polska

super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic

Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące

29/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania

Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ55/40 głowice golące

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