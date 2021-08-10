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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

głowice golące

HQ56/50

3
| (2) Opinie
Dokładne golenie
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • CloseCut

  • Zgodność z HQ900

  • Zgodność z HQ64, HQ66, HQ68 i HQ69

Goli nawet najkrótsze włoski

Trwałe, samoostrzące się ostrza CloseCut zapewniają dokładne golenie

Trwałe, samoostrzące się ostrza CloseCut zapewniają dokładne golenie

Ostrza CloseCut zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić niezawodnie dokładne golenie za każdym razem. Trwałe, samoostrzące się ostrza nie tępią się, co gwarantuje, że golenie będzie szybkie i skuteczne.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

2

Opinie

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Zalety

Kiváló

Wady

Nem tudok

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 Körkések

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Zalety

Brak

Wady

Nie golą

Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 głowice golące

Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 głowice golące

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie