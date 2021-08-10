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HQ56/50
CloseCut
Zgodność z HQ900
Zgodność z HQ64, HQ66, HQ68 i HQ69
Ostrza CloseCut zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić niezawodnie dokładne golenie za każdym razem. Trwałe, samoostrzące się ostrza nie tępią się, co gwarantuje, że golenie będzie szybkie i skuteczne.
3.0
z 5
2
Opinie
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Zweryfikowany kupujący
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Zalety
Kiváló
Wady
Nem tudok
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 Körkések
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Zalety
Brak
Wady
Nie golą
Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 głowice golące
Przegląd ten został wykonany dla HQ56/50 głowice golące