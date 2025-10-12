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Produkcja zakończona

Philips Norelco 7000 seriesGolarka elektryczna

HQ7320

Bardzo dokładne

Cała golarka jest przystosowana do mycia w wodzie – dzięki temu po każdym użyciu wystarczy ją opłukać. Golarka gwarantuje wygodne i dokładne golenie codziennie.

Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

  • Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie