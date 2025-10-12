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Produkcja zakończona
HQ7320
Bardzo dokładne
Cała golarka jest przystosowana do mycia w wodzie – dzięki temu po każdym użyciu wystarczy ją opłukać. Golarka gwarantuje wygodne i dokładne golenie codziennie.
Precyzyjny system tnący
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.
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