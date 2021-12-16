Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SH50/50
Ostrza MultiPrecision
Pasuje do modeli z serii S5000 o zaokrąglonym kształcie
Pasuje do modeli z serii S6000 o zaokrąglonym kształcie
Ostrza MultiPrecision podnoszą i przycinają wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka ruchów.
Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories
1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Usuń pierścienie zabezpieczające, obracając je w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie włóż nowe głowice; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Wymień pierścienie zabezpieczające i zamontuj je, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.
4.1
z 5
66
Opinie
Janek22
16/12/2021
Polska
Dobre ostrza
Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
07/11/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golą
Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.
Zalety
pasują do mojej golarki
Wady
niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
ŁukaszEnko
03/03/2018
Polska
8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...
Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
tam, gdzie jest to możliwe