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SH50Wymienne głowice golące

SH50/50

4.1
| (66) Opinie
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści

Wymieniaj co 24 miesiące, aby golarka była jak nowa

Twoja golarka jak nowa

  • Ostrza MultiPrecision

  • Pasuje do modeli z serii S5000 o zaokrąglonym kształcie

  • Pasuje do modeli z serii S6000 o zaokrąglonym kształcie

Szybkie i dokładne golenie

Szybkie i dokładne golenie

Ostrza MultiPrecision podnoszą i przycinają wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka ruchów.

Do golarek z serii 5000 i 6000 o zaokrąglonym kształcie

Do golarek z serii 5000 i 6000 o zaokrąglonym kształcie

Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories

Łatwy reset golarki

Łatwy reset golarki

1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Usuń pierścienie zabezpieczające, obracając je w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie włóż nowe głowice; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Wymień pierścienie zabezpieczające i zamontuj je, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

66

Opinie

16/12/2021

Polska

Polska

Dobre ostrza

Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

07/11/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golą

Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.

Zalety

pasują do mojej golarki

Wady

niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

03/03/2018

Polska

Polska

8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...

Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

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