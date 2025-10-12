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Produkcja zakończona
HQ8100
Trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, a tym samym szybsze i dokładniejsze golenie. *W porównaniu do standardowych głowic golących.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
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