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  • Szybsze i dokładniejsze golenie
  • Szybsze i dokładniejsze golenie
  • Szybsze i dokładniejsze golenie

Produkcja zakończona

Speed-XLGolarka elektryczna

HQ8100

Szybsze i dokładniejsze golenie
Nowoczesne głowice golące Speed-XL mają o 50% większą powierzchnię golenia*, co zapewnia szybsze i dokładniejsze golenie. *W porównaniu do standardowych głowic golących.
Poznaj wszystkie korzyści

O 50% większa powierzchnia golenia:

Szybsze i dokładniejsze golenie

Głowice golące Speed-XL dla dokładnego golenia

Głowice golące Speed-XL dla dokładnego golenia

Trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, a tym samym szybsze i dokładniejsze golenie. *W porównaniu do standardowych głowic golących.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie