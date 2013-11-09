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  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.

Produkcja zakończona

8200 seriesGolarka elektryczna

HQ8260

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Szybka. Dokładna. Skuteczna.
Zastosowane w golarce elektrycznej firmy Philips trzy pierścienie głowic golących Speed-XL zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia, oferując szybsze i dokładniejsze golenie
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Szybka. Dokładna. Skuteczna.

  • Ze wskaźnikiem poziomu naładowania

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt .

Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8200 series HQ8260 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8200 series HQ8260 Electric shaver

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 