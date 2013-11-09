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Produkcja zakończona
Ze wskaźnikiem poziomu naładowania
3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8200 series HQ8260 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8200 series HQ8260 Electric shaver
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.