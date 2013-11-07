Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Z systemem Jet Clean
3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.
Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
4.5
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek