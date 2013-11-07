ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.
  • Szybka. Dokładna. Skuteczna.

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ8270/21

4.5
| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt
Szybka. Dokładna. Skuteczna.
Ta golarka elektryczna firmy Philips jest wyposażona w głowice golące Speed-XL z trzema pierścieniami. Zapewniają one o 50% większą powierzchnię golenia, dzięki czemu golenie jest szybsze i dokładniejsze.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybka. Dokładna. Skuteczna.

  • Z systemem Jet Clean

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

System dopasowania do kształtu twarzy SmartTouch: zapewnia szybkie i dokładne golenie

3 głowice golące dokładnie przylegają do skóry, zapewniając szybkie i dokładne golenie.

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

System FastRinse z powłoką antybakteryjną

Powłoka antybakteryjna wewnątrz elementu golącego zapewnia błyskawiczne czyszczenie golarki pod bieżącą wodą.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie