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Produkcja zakończona
HQ9090
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Golarka elektryczna jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Ostrza blisko skóry gwarantują wyjątkową dokładność golenia.
Opinie
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.