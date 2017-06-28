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  • Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

Produkcja zakończona

blender ręczny

HR1350

4.4

| (46) Opinie | 86% poleca ten produkt

Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

Blender ręczny firmy Philips z silnikiem o dużej mocy 250 W umożliwia przygotowanie doskonałych zup, przecierów i koktajli mlecznych.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonałe zupy, przeciery i koktajle mleczne

Łatwy sposób na przygotowanie zdrowej żywności

  • 250 W

  • Z dzbankiem

Silnik o dużej mocy 250 W

1 prędkość

1 prędkość

Zdejmowany plastikowy pasek

Zdejmowany plastikowy pasek

Zdejmowany po przekręceniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

46

Opinie

86%

poleca ten produkt

28/06/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

11/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny blender!!! Polecam!!!

Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

27/07/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

blender pomcny w malym domostwie

blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie