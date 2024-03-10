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blender ręczny

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips

  • PDF plik, 2 MB
  • 10 March 2024

Blender ręczny firmy Philips z silnikiem o dużej mocy 250 W umożliwia przygotowanie doskonałych zup, przecierów i koktajli mlecznych.

  • PDF plik
  • 10 July 2024

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