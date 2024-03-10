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blender ręczny
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HR1350
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User Manual Philips
Blender ręczny firmy Philips z silnikiem o dużej mocy 250 W umożliwia przygotowanie doskonałych zup, przecierów i koktajli mlecznych.
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Czy twarde składniki mogą uszkodzić blender ręczny Philips?
Czy można wymienić część tnącą blendera ręcznego firmy Philips?
Czy mogę pokruszyć kostki lodu za pomocą blendera ręcznego Philips?
Gdzie jest numer seryjny blendera ręcznego Philips?
Czy mogę na stałe przełączyć zasilanie blendera ręcznego na pozycję „WŁĄCZONE”?
Blender ręczny firmy Philips nie działa tak, jak powinien
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