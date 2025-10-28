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HR1568/03

Mikser

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Instrukcje oraz dokumentacja

Mikser firmy Philips z podstawą, miską i sitkiem umożliwia przygotowanie pysznych domowych ciast, pasztecików i chleba. Silnik o dużej mocy 300 W, 5 prędkości, końcówki do ubijania piany oraz dwie misy sprawiają, że miksowanie jest łatwe i przyjemne.

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  • 28 October 2025

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