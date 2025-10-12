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  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki
  • Proste w przygotowaniu domowe soki

Produkcja zakończona

Daily CollectionSokowirówka

HR1810/70

Proste w przygotowaniu domowe soki

Sokowirówka HR1810/70 firmy Philips umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych i świeżych soków. Dzięki jej niewielkim rozmiarom można ją także bez problemu przechowywać.

Poznaj wszystkie korzyści

Mały rozmiar sokowirówki ułatwia jej przechowywanie

Proste w przygotowaniu domowe soki

  • 220 W

  • 0,75 l

  • Zwykły otwór na produkty

Filtr z mikrosiateczką pozwala uzyskać więcej soku

Filtr z mikrosiateczką pozwala uzyskać więcej soku

Filtr z mikrosiateczką, w który jest wyposażona sokowirówka firmy Philips, pozwala uzyskać więcej soku.

Mała, kompaktowa konstrukcja

Mała, kompaktowa konstrukcja

Małe wymiary urządzenia umożliwiają wygodne przechowywanie go w niewielkich przestrzeniach lub szafkach kuchennych.

Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności 750 ml umożliwia dłuższą pracę bez przerwy

Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności 750 ml umożliwia dłuższą pracę bez przerwy

Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności 750 ml umożliwia dłuższą pracę bez przerwy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie