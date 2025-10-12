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Produkcja zakończona
HR1810/70
Proste w przygotowaniu domowe soki
Sokowirówka HR1810/70 firmy Philips umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych i świeżych soków. Dzięki jej niewielkim rozmiarom można ją także bez problemu przechowywać.
220 W
0,75 l
Zwykły otwór na produkty
Filtr z mikrosiateczką, w który jest wyposażona sokowirówka firmy Philips, pozwala uzyskać więcej soku.
Małe wymiary urządzenia umożliwiają wygodne przechowywanie go w niewielkich przestrzeniach lub szafkach kuchennych.
Odłączany pojemnik na miąższ o pojemności 750 ml umożliwia dłuższą pracę bez przerwy.
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