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Daily Collection Sokowirówka

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HR1810/70

Daily Collection Sokowirówka

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Daily Collection Juicer

  • PDF plik, 1.9 MB
  • 11 March 2024

Sokowirówka HR1810/70 firmy Philips umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych i świeżych soków. Dzięki jej niewielkim rozmiarom można ją także bez problemu przechowywać.

  • PDF plik
  • 31 March 2024

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