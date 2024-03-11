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Daily Collection Sokowirówka
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HR1810/70
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User Manual Philips Daily Collection Juicer
Sokowirówka HR1810/70 firmy Philips umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych i świeżych soków. Dzięki jej niewielkim rozmiarom można ją także bez problemu przechowywać.
Wszystko (3)
Czy pokrywa może się zabarwić, jeśli będę wyciskać owoce i warzywa, których sok ma intensywny kolor?
Dlaczego miąższ jest mokry?
Z jakich produktów można wyciskać sok za pomocą sokowirówki firmy Philips?
Filtr sokowirówki firmy Philips jest zablokowany
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