    Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

      Seria 3000 Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

      HR2041/00

      Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

      Blender o mocy 450 W i wysokiej wydajności blenduje dowolne składniki, a nawet kruszy lód. Pozwala uzyskać gładką konsystencję przy minimalnym wysiłku i w krótkim czasie.

      Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

      Wyjątkowy system ProBlend

      • System ProBlend
      • Maks. pojemność 1,9 l
      • Faktyczna pojemność 1 l
      • 1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji
      • Plastikowy dzbanek
      Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

      Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

      Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.

      Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

      Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

      Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.

      1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru

      1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru

      1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru pozwalają przyrządzić szeroką gamę napojów oraz szybko przygotować składniki do ulubionych posiłków. Możesz z łatwością rozdrabniać zioła i przyprawy, mielić kawę, a nawet kruszyć lód do ulubionego, zimnego smoothie.

      Duży dzbanek idealnie dopasowany do potrzeb Twojej rodziny

      Duży dzbanek idealnie dopasowany do potrzeb Twojej rodziny

      Faktyczna pojemność równa 1 l umożliwia przygotowanie 5 napojów (zakładając pojemność szklanki równą 200 ml)***.

      Pobierz aplikację NutriU i ciesz się zdrowymi, smacznymi przekąskami dla całej rodziny

      Pobierz aplikację NutriU i ciesz się zdrowymi, smacznymi przekąskami dla całej rodziny

      Pobierz aplikację NutriU i odkryj ponad 200 pomysłów na przygotowanie swoich ulubionych napojów, posiłków oraz przekąsek przy użyciu nowego blendera. Zdrowe gotowanie powinno być proste i sprawiać przyjemność całej rodzinie. Dlatego aplikacja NutriU oferuje szereg zdrowych alternatyw Twoich ulubionych dań. Począwszy od niskokalorycznych deserów czekoladowych po bogate w składniki odżywcze dania główne – nasze przepisy są nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim smaczne.

      Czujnik MTP chroni silnik przed przegrzaniem

      Czujnik MTP chroni silnik przed przegrzaniem

      Czujnik Special Motor Thermo Protection (MTP) ma na celu ochronę silnika przed przegrzaniem i stanem przetężenia w trakcie użytkowania.

      Ergonomiczna i solidna konstrukcja zapewniająca łatwość użytkowania

      Ergonomiczna i solidna konstrukcja zapewniająca łatwość użytkowania

      Projekt blendera został starannie przemyślany tak, aby był on ergonomiczny i solidny, a jednocześnie nowoczesny i stylowy, a także aby pasował do każdej kuchni. Dzbanek można z łatwością chwycić, a pokrętło umożliwia łatwą obsługę.

      Trwałe ostrza ze stali szlachetnej

      Trwałe ostrza ze stali szlachetnej

      Trwałe ostrza ze stali szlachetnej pozostają ostre i są bardziej wytrzymałe na rdzę oraz matowienie.

      Przyssawki eliminujące wibracje w trakcie użytkowania

      Przyssawki eliminujące wibracje w trakcie użytkowania

      Blender posiada przyssawki, które zapewniają stabilność i eliminują wibracje w trakcie użytkowania.

      2 lata gwarancji

      2 lata gwarancji

      Blender objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniającą spokój ducha.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Metal
        Wstępnie zaprogramowane ustawienia
        Nie
        Funkcje
        miksowanie
        Typ produktu
        Blender
        Liczba porcji
        4
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Interfejs
        Pokrętło
        Długość przewodu
        0,85 m
        Schowek na przewód
        Tak
        Technologia
        System ProBlend
        Wbudowany wyłącznik
        Tak
        Regulowany termostat
        Nie
        Wskaźnik zasilania
        Nie
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik poziomu pojemności
        Tak
        Materiał dzbanka
        Tworzywo SAN
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        19000
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Tak
        Ostrza odłączane
        Nie
        Umożliwia kruszenie lodu
        Tak
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        Nie
        Książka z przepisami
        Nie
        Poziom szumu (standardowy)
        Lc = 86 dB(A)
        Gwarancja
        2 lata

      • Dane techniczne

        Moc
        450
        Napięcie
        230
        Częstotliwość
        50
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1
        Produkt na baterie
        Nie

      • Zgodność

        Powiązane akcesoria 1
        Karta gwarancyjna
        Powiązane akcesoria 2
        Instrukcja obsługi

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        Tak
        Automatyczne wyłączanie
        Nie
        Wskaźnik temperatury
        Nie
        Automatyczne zatrzymanie ostrzy
        Nie
        Blokada rodzicielska
        Nie

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        19,2
        Szerokość produktu
        16,6
        Wysokość produktu
        37,7
        Waga produktu
        1,47
        Długość opakowania
        Ponad 50 przepisów*
        Szerokość opakowania
        25,3
        Wysokość opakowania
        34,6
        Waga opakowania
        2,13

      • Trwałość

        Futerał
        >75% materiału z odzysku

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Indonezja

      • * Przetestowano w trybie MAX na różnych przepisach
      • ** Przetestowano w trybie PULSACJI z użyciem 8 kostek lodu o wymiarach 2,5 cm × 2,5 cm × 2,5 cm
      • ** w przypadku szklanki o pojemności 200 ml

