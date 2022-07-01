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Wszystkie serie

  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
  • Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

Seria 3000Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

4.7
| (29) Opinie | 92% poleca ten produkt
Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
Blender o mocy 450 W i wysokiej wydajności blenduje dowolne składniki, a nawet kruszy lód. Pozwala uzyskać gładką konsystencję przy minimalnym wysiłku i w krótkim czasie.
Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowy system ProBlend

Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*

  • System ProBlend

  • Maks. pojemność 1,9 l

  • Faktyczna pojemność 1 l

  • 1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji

  • Plastikowy dzbanek

Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

Wyjątkowy system ProBlend zapewnia gładką konsystencję

Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.

Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

Kruszy lód na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**

Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.

1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru

1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru

1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru pozwalają przyrządzić szeroką gamę napojów oraz szybko przygotować składniki do ulubionych posiłków. Możesz z łatwością rozdrabniać zioła i przyprawy, mielić kawę, a nawet kruszyć lód do ulubionego, zimnego smoothie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

29

Opinie

92%

poleca ten produkt

4
3
2

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Výborná kvalita

Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Quality mixer

Quality mixer, great helper especially when you have kids and need to use it frequently.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

mixér

Je to super věc, dobrý je na přípravu smoothie. Kvalitní zpracování.

Zalety

kvalita

Wady

nic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Przetestowano w trybie MAX na różnych przepisach

  2. Przetestowano w trybie PULSACJI z użyciem 8 kostek lodu o wymiarach 2,5 cm × 2,5 cm × 2,5 cm

  3. w przypadku szklanki o pojemności 200 ml