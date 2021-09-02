HR2041/00
Dokładne blendowanie na gładką masę bez grudek w ciągu 45 sekund*
Blender o mocy 450 W i wysokiej wydajności blenduje dowolne składniki, a nawet kruszy lód. Pozwala uzyskać gładką konsystencję przy minimalnym wysiłku i w krótkim czasie.Zobacz wszystkie korzyści
Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l
Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.
Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.
1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru pozwalają przyrządzić szeroką gamę napojów oraz szybko przygotować składniki do ulubionych posiłków. Możesz z łatwością rozdrabniać zioła i przyprawy, mielić kawę, a nawet kruszyć lód do ulubionego, zimnego smoothie.
Faktyczna pojemność równa 1 l umożliwia przygotowanie 5 napojów (zakładając pojemność szklanki równą 200 ml)***.
Pobierz aplikację NutriU i odkryj ponad 200 pomysłów na przygotowanie swoich ulubionych napojów, posiłków oraz przekąsek przy użyciu nowego blendera. Zdrowe gotowanie powinno być proste i sprawiać przyjemność całej rodzinie. Dlatego aplikacja NutriU oferuje szereg zdrowych alternatyw Twoich ulubionych dań. Począwszy od niskokalorycznych deserów czekoladowych po bogate w składniki odżywcze dania główne – nasze przepisy są nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim smaczne.
Czujnik Special Motor Thermo Protection (MTP) ma na celu ochronę silnika przed przegrzaniem i stanem przetężenia w trakcie użytkowania.
Projekt blendera został starannie przemyślany tak, aby był on ergonomiczny i solidny, a jednocześnie nowoczesny i stylowy, a także aby pasował do każdej kuchni. Dzbanek można z łatwością chwycić, a pokrętło umożliwia łatwą obsługę.
Trwałe ostrza ze stali szlachetnej pozostają ostre i są bardziej wytrzymałe na rdzę oraz matowienie.
Blender posiada przyssawki, które zapewniają stabilność i eliminują wibracje w trakcie użytkowania.
Blender objęty jest dwuletnią gwarancją, zapewniającą spokój ducha.
Specyfikacja ogólna
Dane techniczne
Zgodność
Zabezpieczenie
Waga i wymiary
Trwałość
Kraj pochodzenia
