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System ProBlend
Maks. pojemność 1,9 l
Faktyczna pojemność 1 l
1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji
Plastikowy dzbanek
Wyjątkowy system ProBlend to doskonałe połączenie 3 technologii zaprojektowanych tak, aby zapewnić gładką konsystencję blendowanych produktów bez grudek w czasie zaledwie 45 sekund*. Silnik o mocy 450 W pozwala na równomierną cyrkulację wszystkich składników, innowacyjny kształt ostrza gwarantuje maksymalną powierzchnię cięcia, a wyjątkowy dzbanek z żebrowaniem nieustannie kieruje składniki na tor blendowania.
Użyj systemu ProBlend i trybu pulsacji, aby skruszyć kostki lodu na drobne kawałki w zaledwie 45 sekund**. To idealny dodatek do Twoich ulubionych zimnych napojów i koktajli oraz wyjątkowych deserów.
1 ustawienie prędkości i przycisk pulsacji do wyboru pozwalają przyrządzić szeroką gamę napojów oraz szybko przygotować składniki do ulubionych posiłków. Możesz z łatwością rozdrabniać zioła i przyprawy, mielić kawę, a nawet kruszyć lód do ulubionego, zimnego smoothie.
4.7
z 5
29
Opinie
92%
poleca ten produkt
Lenka133
01/07/2022
Česká republika
Výborná kvalita
Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Housewife from Prague
01/07/2022
Česká republika
Quality mixer
Quality mixer, great helper especially when you have kids and need to use it frequently.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
kebab123456
10/05/2022
Česká republika
mixér
Je to super věc, dobrý je na přípravu smoothie. Kvalitní zpracování.
Zalety
kvalita
Wady
nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Przetestowano w trybie MAX na różnych przepisach
Przetestowano w trybie PULSACJI z użyciem 8 kostek lodu o wymiarach 2,5 cm × 2,5 cm × 2,5 cm
w przypadku szklanki o pojemności 200 ml