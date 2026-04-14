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Seria 3000 Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Seria 3000Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/41

Seria 3000 Blender z technologią ProBlend, 450 W, 1,9 l

Produkcja zakończona

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Dodatek do instrukcji obsługi

  • PDF plik
  • 14 April 2026

3000.070.4752.4_HR2041_EU9_UM+IID_V4 DFU

  • PDF plik, 2.6 MB
  • 7 May 2026

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