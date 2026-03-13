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Kolekcja Viva OnionChef
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HR2505/00
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User Manual Philips Viva Collection OnionChef
Rozdrabniacz kuchenny OnionChef – poznaj zalety tego urządzenia i sprawdź w jaki sposób rozdrabniacz ułatwi Ci przygotowywanie warzyw, mięsa, czy owoców.
Wszystko (10)
Czy można usunąć odbarwienia na rozdrabniaczu Philips?
Czy w pojemniku można miksować gorące płyny?
Czy można kruszyć kostki lodu za pomocą tego urządzenia?
Czy można samodzielnie naostrzyć część tnącą?
Do czego służą dwie różne części tnące?
Część tnąca
Kosz
Zasilacz dla regionu zachodniej UE
Pokrywka
Co zrobić, gdy urządzenie w ogóle nie działa?
Ostrze rozdrabniacza firmy Philips jest zablokowane
Mój rozdrabniacz OnionChef przestaje kroić, gdy wkładam do niego duże kawałki marchwi. Czy to oznacza, że jest uszkodzony?
Dlaczego cebula zmienia się w mokrą papkę podczas rozdrabniania?
Rozdrabniacz Philips jest niestabilny i bardzo głośno pracuje
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