Automatyczny wybór prędkości

Rozdrabniacz OnionChef firmy Philips jest wyposażony w 2 prędkości z możliwością ich automatycznego wyboru. Różne funkcje wymagają różnych prędkości do uzyskania optymalnych rezultatów — niska prędkość do siekania na grubo z technologią ChopDrop i wysoka prędkość do siekania na drobno za pomocą oddzielnego, szybkiego ostrza. Urządzenie wykrywa żądaną funkcję i automatycznie dostosowuje prędkość, aby za każdym razem posiekać składniki w odpowiedni sposób.