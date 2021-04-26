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  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni
  • Siekaj jak szef kuchni

Produkcja zakończona

Kolekcja VivaOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Opinie | 90% poleca ten produkt
Siekaj jak szef kuchni
Rozdrabniacz kuchenny OnionChef – poznaj zalety tego urządzenia i sprawdź w jaki sposób rozdrabniacz ułatwi Ci przygotowywanie warzyw, mięsa, czy owoców.
Poznaj wszystkie korzyści

Siekaj cebulę, miel mięso i nie tylko

Siekaj jak szef kuchni

  • Rozdrabniacz

  • Technologia ChopDrop

  • 2 funkcje: szatkowanie na grubo i na drobno

  • Automatyczny wybór prędkości

Technologia ChopDrop

Technologia ChopDrop

Zdając sobie sprawę, jak nieprzyjemne i trudne jest krojenie cebuli, firma Philips opracowała inteligentną technologię ChopDrop, która pozwala kroić cebulę jak profesjonalny kucharz w prosty sposób. Unikalna komora utrzymuje cebulę w środku, podczas gdy trzy ostre ostrza ją kroją. Gdy kawałki osiągną optymalną wielkość, są wrzucane do miski: za każdym razem suche i równo posiekane. Idealne rozwiązanie do siekania cebuli, ale też innych warzyw, owoców, sera, orzechów i nie tylko.

Silnik o dużej mocy 500 W

Silnik o dużej mocy 500 W

Wydajny silnik o mocy 500 W rozdrabniacza Philips OnionChef pozwala szybko i łatwo siekać nawet twarde składniki.

Ostre ostrza ze stali szlachetnej

Rozdrabniacz OnionChef firmy Philips jest wyposażony w ostrza ze stali szlachetnej. Trzy ostrza do siekania na drobno z technologią ChopDrop pozwalają na rozdrabnianie delikatnych składników w foremne kawałki bez rozgniatania. Dostępne osobno ostrze do szybkiego siekania jest w stanie rozdrobnić nawet twarde składniki.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

41

Opinie

90%

poleca ten produkt

2

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Zalety

rychlost, jednoduchost ovládání

Wady

nemá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Zalety

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1388/80 Salátovač

25/04/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výborný sekaček

Sekaček je výborný pomocník v kuchyni. Seká vše co je třeba, cibule, oříšky, čokoláda...

Zalety

Mimo části s motorem, lze mýt v myčce.

Wady

Nic.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie