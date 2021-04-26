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Produkcja zakończona
Rozdrabniacz
Technologia ChopDrop
2 funkcje: szatkowanie na grubo i na drobno
Automatyczny wybór prędkości
Zdając sobie sprawę, jak nieprzyjemne i trudne jest krojenie cebuli, firma Philips opracowała inteligentną technologię ChopDrop, która pozwala kroić cebulę jak profesjonalny kucharz w prosty sposób. Unikalna komora utrzymuje cebulę w środku, podczas gdy trzy ostre ostrza ją kroją. Gdy kawałki osiągną optymalną wielkość, są wrzucane do miski: za każdym razem suche i równo posiekane. Idealne rozwiązanie do siekania cebuli, ale też innych warzyw, owoców, sera, orzechów i nie tylko.
Wydajny silnik o mocy 500 W rozdrabniacza Philips OnionChef pozwala szybko i łatwo siekać nawet twarde składniki.
Rozdrabniacz OnionChef firmy Philips jest wyposażony w ostrza ze stali szlachetnej. Trzy ostrza do siekania na drobno z technologią ChopDrop pozwalają na rozdrabnianie delikatnych składników w foremne kawałki bez rozgniatania. Dostępne osobno ostrze do szybkiego siekania jest w stanie rozdrobnić nawet twarde składniki.
4.5
z 5
41
Opinie
90%
poleca ten produkt
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Zalety
rychlost, jednoduchost ovládání
Wady
nemá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Zalety
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Jirgen
25/04/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Výborný sekaček
Sekaček je výborný pomocník v kuchyni. Seká vše co je třeba, cibule, oříšky, čokoláda...
Zalety
Mimo části s motorem, lze mýt v myčce.
Wady
Nic.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček