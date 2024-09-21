Blender
Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.
Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.
Podłącz trzepaczkę, aby przygotować puszystą bitą śmietanę, gładki majonez, idealne ciasto na naleśniki lub dressing do sałatek.
Poznaj recenzje produktów
4.9
z 5
119
Opinie
98%
poleca ten produkt
Michalmis
21/09/2024
Polska
Część promocji
Niezastąpiony w kuchni
Bardzo dobrze wyposażony blender ręczy. Ostrze główne, duży rozdrabniacz, trzepaczka. Łatwa wymiana końcówek, idealna ergonomia. Do tego duża moc i dopracowana konstrukcja, budzi zaufanie jeśli chodzi o trwałość.
Zalety
Bpgate wyposażenie, Idealna ergonomia, Wysoka jakośc wykonania
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Alicja Krawczyk
19/09/2024
Polska
Część promocji
MustHave do pysznych, rodzinnych posiłków.
Dzięki marce Philips miałam okazję przez dwa tygodnie testować blender ręczny, który okazał się bardzo pomocny w mojej kuchni. Jeśli chodzi o wygląd, jest raczej standardowy, bez zbędnych ozdób ale jest przede wszystkim łatwy w czyszczeniu. Każda część osobno można umyć bez problemu. Pierwsze co mnie w nim urzekło, to bezproblemowe sterowanie, tą samą dłonią którą trzymasz blender możesz dosłownie lekko dotykając guzik zwiększać bądź zmniejszać moc blendowania. Druga sprawa, trzepaczka. Nie zadziałam, że się z nią tak zaprzyjaźnię. Nasz ulubiony sos śmietanowy był idealniejszy niż ten z popularnej sieci restauracji. Trzecia sprawa- czystość w kuchni. Uwielbiam za to! Dzięki dołączonym akcesoriom do zestawu, które idealnie się w siebie wpasują nic nie zachlapało mi ścian. Dużym plusem jest ułatwiająca poszukiwanie przepisów aplikacja HomeId, która poznałam dzięki tej akcji konkursowej. Mając blender i airfryera z łatwością szukam przepisów, które wykonuje za pomocą sprzętu Philips i zapisuję je przy swoim profilu Rewelacja. Podsumowując ocenę, jestem zachwycona i szczęśliwa, że mogłam zostać testerem. Od teraz nawet orzechy nie są dla mnie problemem w kuchni, bo blender idealnie sobie z nimi poradził.
Zalety
- duża ilość akcesoriów, aby idealnie zblendować, posiekać czy skruszyć produkty, - łatwość w czyszczeniu, - regulacja mocy pracy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Agata La Mata
17/09/2024
Polska
Część promocji
Zaskakuje funkcjonalnością
Ten blender zaskoczył mnie ilością dodatkowych akcesoriów i możliwościami. Praktycznie wszystkie inne posiadane akcesoria kuchenne przestały być potrzebne. Zaskakuje mocą i solidnością wykonania. Przyjemnie leży w ręku. Wszystkie dodatkowe akcesoria idealnie do siebie pasują, bardzo łatwo się je wymienia i myje. Szybko i dokładnie blenduje nie pozostawiając ani jednej grudki, a do tego nie chlapie i cicho pracuje. Mobilizuje do przygotowania rozmaitych wariacji surówek, które nie tylko smakują ale prezentują się świetnie. Z przyjemnością pozbyłabym się w swojej kuchni przestarzałych akcesoriów, bo ten blender nie tylko miażdży, ale i wymiata :)
Zalety
solidność wykonania, funkcjonalność, ilość dodatkowych akcesoriów
Wady
przydałaby się bardziej czytelna instrukcja i możliwość podłączenia do HomeID z dostępem do kuchennych inspiracji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
