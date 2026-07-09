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Blender
Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.
Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.
Zamocuj kompaktowy rozdrabniacz, aby siekać cebulę i zioła, kruszyć orzechy i inne składniki. Pojemność 0,5 l jest idealna do wszystkich małych porcji potrzebnych składników.
5.0
z 5
15
Opinie
100%
poleca ten produkt
Olena_O
09/07/2026
Україна
Я придбала дану модель блендера влітку 2025 року, все працює чудово, але мені замалий подрібнювач. Чи можна до цієї моделі придбати окремо подрібнювач на 1 літр?
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2683/00 Ручний блендер
Date of Use 2025-08-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2683/00 Ручний блендер
Date of Use 2025-08-01
Mami998
18/03/2025
Slovenija
Kakovosten palični mešalnik!
Kupila sem ga, ker sem želela kakovosten palični mešalnik za vsakodnevno uporabo, in moram reči, da me ni razočaral. Je lahek, a hkrati zelo zmogljiv. Najbolj me je presenetilo, kako hitro in enakomerno zmeša sestavine brez nadležnega brizganja. Enostavno čiščenje pa je samo pika na i.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik
Ajda94
18/03/2025
Slovenija
Odlicen
Odličen. Všeč mi je, da ima več nastavkov, ki omogočajo različno uporabo – od sekljanja do stepanja. Noži so zelo ostri in zlahka zmiksajo tudi trše sestavine. V primerjavi z mojim starim mešalnikom je ta precej tišji in bolj učinkovit. Top izbira!
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik