Blender **PHILIPS 5000 Series HR2684/00** to całkiem niezły wybór, jeśli szukasz solidnego blendera ręcznego do codziennego użytku. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest dobrze wykonany – obudowa wygląda nowocześnie, a uchwyt jest wygodny i pewnie leży w dłoni, co jest super, jeśli blendujesz dłużej. ### Moc i działanie Ten blender ma sporą moc więc radzi sobie z większością zadań w kuchni – czy to zrobienie smoothie, rozdrabnianie warzyw do zupy czy miksowanie sosów. Co fajne, ma regulację prędkości, więc możesz dostosować moc do tego, co akurat miksujesz. Silnik jest też dość cichy, jak na blender o takiej mocy, co na pewno docenią osoby, które nie chcą budzić całego domu przy porannym smoothie. ### Łatwość użycia i akcesoria Blender jest bardzo prosty w obsłudze. Jeden przycisk, a reszta idzie intuicyjnie. Do zestawu dołączono sporo akcesoriów – m.in. pojemnik do siekania, końcówkę do ubijania piany i miarkę. Wszystko łatwo się montuje i demontuje, a części można myć w zmywarce, co jest ogromnym plusem. Ostrza są ostre i wykonane ze stali nierdzewnej, więc długo zachowują swoje właściwości. ### Wady Z minusów – blender jest trochę cięższy niż inne modele, co może być uciążliwe, jeśli używasz go przez dłuższy czas. Niektórym może też brakować trybu turbo, ale regulacja prędkości powinna wystarczyć do większości zadań. ### Podsumowanie Blender PHILIPS 5000 Series HR2684/00 to porządne urządzenie do codziennego użytku. Sprawdzi się zarówno przy prostych, jak i bardziej wymagających potrawach. Jest wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu, a do tego estetyczny. Może nie jest najlżejszy, ale w tej cenie trudno znaleźć coś lepszego.