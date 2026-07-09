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  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

Seria 5000Blender ręczny

HR2683/00

5
| (15) Opinie | 100% poleca ten produkt
Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
Dzięki mocy większej o 50%* blender ręczny Philips z serii 5000 rozdrabnia dowolne składniki i jest idealnym wyborem, jeśli chcesz uzyskać doskonałe i równomierne rezultaty. Ciesz się kremowymi zupami i jedwabistymi sosami, odkrywając przepisy na nowo!
Poznaj wszystkie korzyści

Nasz najmocniejszy blender ręczny

Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

  • Blender

Blender o mocy 1200 W

Blender o mocy 1200 W

Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.

Kompaktowy rozdrabniacz do ziół, orzechów, mięsa i innych produktów

Kompaktowy rozdrabniacz do ziół, orzechów, mięsa i innych produktów

Zamocuj kompaktowy rozdrabniacz, aby siekać cebulę i zioła, kruszyć orzechy i inne składniki. Pojemność 0,5 l jest idealna do wszystkich małych porcji potrzebnych składników.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

15

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/07/2026

Україна

Україна

Я придбала дану модель блендера влітку 2025 року, все працює чудово, але мені замалий подрібнювач. Чи можна до цієї моделі придбати окремо подрібнювач на 1 літр?

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2683/00 Ручний блендер

Date of Use 2025-08-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2683/00 Ручний блендер

Date of Use 2025-08-01

18/03/2025

Slovenija

Slovenija

Kakovosten palični mešalnik!

Kupila sem ga, ker sem želela kakovosten palični mešalnik za vsakodnevno uporabo, in moram reči, da me ni razočaral. Je lahek, a hkrati zelo zmogljiv. Najbolj me je presenetilo, kako hitro in enakomerno zmeša sestavine brez nadležnega brizganja. Enostavno čiščenje pa je samo pika na i.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik

18/03/2025

Slovenija

Slovenija

Odlicen

Odličen. Všeč mi je, da ima več nastavkov, ki omogočajo različno uporabo – od sekljanja do stepanja. Noži so zelo ostri in zlahka zmiksajo tudi trše sestavine. V primerjavi z mojim starim mešalnikom je ta precej tišji in bolj učinkovit. Top izbira!

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2683/00 Palični mešalnik

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie