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  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

Seria 5000Blender ręczny

HR2684/00

5
| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt
Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
Dzięki mocy większej o 50%* blender ręczny Philips z serii 5000 rozdrabnia dowolne składniki i jest idealnym wyborem, jeśli chcesz uzyskać doskonałe i równomierne rezultaty. Ciesz się kremowymi zupami i jedwabistymi sosami, odkrywając przepisy na nowo!
Poznaj wszystkie korzyści

Nasz najmocniejszy blender ręczny

Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

  • Blender

Blender o mocy 1200 W

Blender o mocy 1200 W

Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.

Spiralne ostrze zamieni warzywa w pyszne danie o niskiej zaw. węglowodanów

Spiralne ostrze zamieni warzywa w pyszne danie o niskiej zaw. węglowodanów

Chcesz wzbogacić rodzinne posiłki o warzywa i owoce? Użyj spiralnego ostrza, aby przygotować smaczny, bezglutenowy makaron o niskiej zawartości węglowodanów — spaghetti, linguine lub wstążki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/11/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši palični mešalnik ever!

Eden najboljših paličnih mešalnikov, estetski in ima dobre pripomočke, ki jih lahko uporabim za druge namene. Zelo priporočam v vsaki kuhinji!

Zalety

Temeljito zmelje, koristni pripomočki, lep dizajn

Wady

Nic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2684/00 Palični mešalnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2684/00 Palični mešalnik

15/05/2024

Україна

Україна

Потужний та зручний у користуванні

Має насадки для нарізки, зручна чаша для подрібнення, також найбільше мені сподобалась сама ніжка блендера, яка дуже легко та швидко подрібнює будь-який тип продукту

Zalety

Потужний, легко мити, є насадки для нарізки

Wady

Не виявила

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер

13/05/2024

Україна

Україна

Зручний блендер

Дуже зручний у використанні, працювати з ним одне задоволення

Zalety

Ергономічний, можна використовувати однією рукою

Wady

немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie