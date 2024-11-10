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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Blender
Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.
Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.
Chcesz wzbogacić rodzinne posiłki o warzywa i owoce? Użyj spiralnego ostrza, aby przygotować smaczny, bezglutenowy makaron o niskiej zawartości węglowodanów — spaghetti, linguine lub wstążki.
5.0
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bine84
10/11/2024
Slovenija
Najboljši palični mešalnik ever!
Eden najboljših paličnih mešalnikov, estetski in ima dobre pripomočke, ki jih lahko uporabim za druge namene. Zelo priporočam v vsaki kuhinji!
Zalety
Temeljito zmelje, koristni pripomočki, lep dizajn
Wady
Nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2684/00 Palični mešalnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2684/00 Palični mešalnik
Sofiia98
15/05/2024
Україна
Część promocji
Потужний та зручний у користуванні
Має насадки для нарізки, зручна чаша для подрібнення, також найбільше мені сподобалась сама ніжка блендера, яка дуже легко та швидко подрібнює будь-який тип продукту
Zalety
Потужний, легко мити, є насадки для нарізки
Wady
Не виявила
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер
KoalaNePanda
13/05/2024
Україна
Część promocji
Зручний блендер
Дуже зручний у використанні, працювати з ним одне задоволення
Zalety
Ергономічний, можна використовувати однією рукою
Wady
немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2684/00 Ручний блендер