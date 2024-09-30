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  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
  • Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

Seria 5000Blender ręczny

HR2685/00

5
| (24) Opinie | 96% poleca ten produkt
Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników
Dzięki mocy większej o 50%* blender ręczny Philips z serii 5000 rozdrabnia dowolne składniki i jest idealnym wyborem, jeśli chcesz uzyskać doskonałe i równomierne rezultaty. Ciesz się kremowymi zupami i jedwabistymi sosami, odkrywając przepisy na nowo!
Poznaj wszystkie korzyści

Nasz najmocniejszy blender ręczny

Błyskawiczne miksowanie nawet najtwardszych składników

  • Blender

Blender o mocy 1200 W

Blender o mocy 1200 W

Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Szybsze, płynniejsze mieszanie dzięki technologii ProMix

Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.

Robot kuchenny do krojenia, rozdrabniania i tarcia

Robot kuchenny do krojenia, rozdrabniania i tarcia

Nasze wysokowydajne akcesorium do robota kuchennego o pojemności 1,7 litra jest idealne dla całej rodziny. Zawiera ostrze w kształcie litery S do siekania dużych porcji żywności oraz trzy dodatkowe tarcze, za pomocą których można kroić składniki na grube lub cienkie plastry, rozdrabniać składniki na duże lub małe kawałki oraz trzeć np. ziemniaki lub ser.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

24

Opinie

96%

poleca ten produkt

3
2
1

30/09/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Ideální pomocník pro větší kuchyň a přípravu dietního stravování.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér

30/10/2024

Slovenija

Slovenija

Nujen za vsako kuhinjo

Ta palični mešalnik je vreden vsakega denarja. Hrano izjemno dobro zmelje, naredi res kremasto teksturo. Všeč mi je, da pride z drugimi nastavki, tako da nadomesti tudi navaden mikser.

Zalety

Zmogljiv, uporabni dodatki

Wady

Nic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2685/00 Palični mešalnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2685/00 Palični mešalnik

17/10/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Хороший виріб

Купив мамі як подарунок до д/н. Поки що дуже задоволена 🥳

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2685/00 Ручний блендер

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2685/00 Ручний блендер

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie