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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Blender
Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.
Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.
Nasze wysokowydajne akcesorium do robota kuchennego o pojemności 1,7 litra jest idealne dla całej rodziny. Zawiera ostrze w kształcie litery S do siekania dużych porcji żywności oraz trzy dodatkowe tarcze, za pomocą których można kroić składniki na grube lub cienkie plastry, rozdrabniać składniki na duże lub małe kawałki oraz trzeć np. ziemniaki lub ser.
5.0
z 5
24
Opinie
96%
poleca ten produkt
Kacatko79
30/09/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Ideální pomocník pro větší kuchyň a přípravu dietního stravování.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér
Rada Pečem
30/10/2024
Slovenija
Nujen za vsako kuhinjo
Ta palični mešalnik je vreden vsakega denarja. Hrano izjemno dobro zmelje, naredi res kremasto teksturo. Všeč mi je, da pride z drugimi nastavki, tako da nadomesti tudi navaden mikser.
Zalety
Zmogljiv, uporabni dodatki
Wady
Nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2685/00 Palični mešalnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 HR2685/00 Palični mešalnik
Andrii M
17/10/2024
Україна
Zweryfikowany kupujący
Хороший виріб
Купив мамі як подарунок до д/н. Поки що дуже задоволена 🥳
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2685/00 Ручний блендер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 5000 HR2685/00 Ручний блендер