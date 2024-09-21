Blender
Najmocniejszy blender ręczny pozwala wymieszać nawet najtwardsze składniki. W mgnieniu oka przygotujesz mleko orzechowe, mrożone koktajle i wiele innych.
Opatentowana technologia łączy nasz najmocniejszy silnik z unikalnym kształtem ostrza i osłoną przeciwrozpryskową, zapewniając optymalne mieszanie składników, łatwe czyszczenie i brak bałaganu. Szybkie i dokładne mieszanie za każdym razem.
Nasze wysokowydajne akcesorium do robota kuchennego o pojemności 1,7 litra jest idealne dla całej rodziny. Zawiera ostrze w kształcie litery S do siekania dużych porcji żywności oraz trzy dodatkowe tarcze, za pomocą których można kroić składniki na grube lub cienkie plastry, rozdrabniać składniki na duże lub małe kawałki oraz trzeć np. ziemniaki lub ser.
Poznaj recenzje produktów
4.9
z 5
119
Opinie
98%
poleca ten produkt
Michalmis
21/09/2024
Polska
Część promocji
Niezastąpiony w kuchni
Bardzo dobrze wyposażony blender ręczy. Ostrze główne, duży rozdrabniacz, trzepaczka. Łatwa wymiana końcówek, idealna ergonomia. Do tego duża moc i dopracowana konstrukcja, budzi zaufanie jeśli chodzi o trwałość.
Zalety
Bpgate wyposażenie, Idealna ergonomia, Wysoka jakośc wykonania
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Alicja Krawczyk
19/09/2024
Polska
Część promocji
MustHave do pysznych, rodzinnych posiłków.
Dzięki marce Philips miałam okazję przez dwa tygodnie testować blender ręczny, który okazał się bardzo pomocny w mojej kuchni. Jeśli chodzi o wygląd, jest raczej standardowy, bez zbędnych ozdób ale jest przede wszystkim łatwy w czyszczeniu. Każda część osobno można umyć bez problemu. Pierwsze co mnie w nim urzekło, to bezproblemowe sterowanie, tą samą dłonią którą trzymasz blender możesz dosłownie lekko dotykając guzik zwiększać bądź zmniejszać moc blendowania. Druga sprawa, trzepaczka. Nie zadziałam, że się z nią tak zaprzyjaźnię. Nasz ulubiony sos śmietanowy był idealniejszy niż ten z popularnej sieci restauracji. Trzecia sprawa- czystość w kuchni. Uwielbiam za to! Dzięki dołączonym akcesoriom do zestawu, które idealnie się w siebie wpasują nic nie zachlapało mi ścian. Dużym plusem jest ułatwiająca poszukiwanie przepisów aplikacja HomeId, która poznałam dzięki tej akcji konkursowej. Mając blender i airfryera z łatwością szukam przepisów, które wykonuje za pomocą sprzętu Philips i zapisuję je przy swoim profilu Rewelacja. Podsumowując ocenę, jestem zachwycona i szczęśliwa, że mogłam zostać testerem. Od teraz nawet orzechy nie są dla mnie problemem w kuchni, bo blender idealnie sobie z nimi poradził.
Zalety
- duża ilość akcesoriów, aby idealnie zblendować, posiekać czy skruszyć produkty, - łatwość w czyszczeniu, - regulacja mocy pracy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Agata La Mata
17/09/2024
Polska
Część promocji
Zaskakuje funkcjonalnością
Ten blender zaskoczył mnie ilością dodatkowych akcesoriów i możliwościami. Praktycznie wszystkie inne posiadane akcesoria kuchenne przestały być potrzebne. Zaskakuje mocą i solidnością wykonania. Przyjemnie leży w ręku. Wszystkie dodatkowe akcesoria idealnie do siebie pasują, bardzo łatwo się je wymienia i myje. Szybko i dokładnie blenduje nie pozostawiając ani jednej grudki, a do tego nie chlapie i cicho pracuje. Mobilizuje do przygotowania rozmaitych wariacji surówek, które nie tylko smakują ale prezentują się świetnie. Z przyjemnością pozbyłabym się w swojej kuchni przestarzałych akcesoriów, bo ten blender nie tylko miażdży, ale i wymiata :)
Zalety
solidność wykonania, funkcjonalność, ilość dodatkowych akcesoriów
Wady
przydałaby się bardziej czytelna instrukcja i możliwość podłączenia do HomeID z dostępem do kuchennych inspiracji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
