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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3531/12

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Potężny dźwięk przestrzenny

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego — głośniki o odsłoniętych przetwornikach zapewniają potężny dźwięk przestrzenny, a funkcja powiększania rozmiaru obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.

Poznaj wszystkie korzyści

z niewielkich głośników

Potężny dźwięk przestrzenny

  • DVD

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

-

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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