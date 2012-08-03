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Produkcja zakończona
Potężny dźwięk przestrzenny
Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego — głośniki o odsłoniętych przetwornikach zapewniają potężny dźwięk przestrzenny, a funkcja powiększania rozmiaru obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.
DVD
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Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1