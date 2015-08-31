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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3541/12

3.3

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

Potężny dźwięk przestrzenny z niewielkich głośników

Potęga kina w Twoim domu! Zintensyfikuj domowe doświadczenia za pomocą odkrytych przetworników głośnikowych oferujących potężny dźwięk przestrzenny i płyt Blu-ray w formacie Full HD i rozdzielczości 1080p.

Poznaj wszystkie korzyści

z niewielkich głośników

Potężny dźwięk przestrzenny z niewielkich głośników

  • Blu-ray

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

-

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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Przypisy

  1. Aby usprawnić dostęp do serwisów YouTube i Picasa, odwiedź stronę www.philips.com/support.

  2. Dotyczy tylko modeli z obsługą sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu.