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Produkcja zakończona
HTS3541/12
Potężny dźwięk przestrzenny z niewielkich głośników
Potęga kina w Twoim domu! Zintensyfikuj domowe doświadczenia za pomocą odkrytych przetworników głośnikowych oferujących potężny dźwięk przestrzenny i płyt Blu-ray w formacie Full HD i rozdzielczości 1080p.
Blu-ray
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Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.
3.3
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
kmotala
31/08/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
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Dotyczy tylko modeli z obsługą sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu.