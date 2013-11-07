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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3551/12

4

| (2) Opinie

Kinowy dźwięk przestrzenny

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Potężne głośniki z podwójnymi rurami basowymi, funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p oraz funkcją odtwarzania płyt Blu-ray zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki formatowi Blu-ray

Kinowy dźwięk przestrzenny

  • Blu-ray

Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa

Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa

Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube i zdjęcia z serwisu Picasa na ekranie telewizora. Ciesz się ogromną kolekcją filmów na dużym ekranie bez konieczności uruchamiania komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego do Internetu — bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi lub za pomocą przewodów przez złącze LAN — i już można relaksować się, oglądając najciekawsze materiały z obu serwisów.

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk

Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

5
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Domácí kino 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Domácí kino 5.1

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Przypisy

  1. Aby usprawnić dostęp do serwisów YouTube i Picasa, odwiedź stronę www.philips.com/support.

  2. Dotyczy tylko modeli z obsługą sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu.