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Produkcja zakończona
HTS3551/12
Kinowy dźwięk przestrzenny
Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Potężne głośniki z podwójnymi rurami basowymi, funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p oraz funkcją odtwarzania płyt Blu-ray zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego.
Blu-ray
Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube i zdjęcia z serwisu Picasa na ekranie telewizora. Ciesz się ogromną kolekcją filmów na dużym ekranie bez konieczności uruchamiania komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego do Internetu — bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi lub za pomocą przewodów przez złącze LAN — i już można relaksować się, oglądając najciekawsze materiały z obu serwisów.
Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.
Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.
4.0
z 5
2
Opinie
Greg72
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest trochę niedopracowany.
Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Domácí kino 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3551 Domácí kino 5.1
Aby usprawnić dostęp do serwisów YouTube i Picasa, odwiedź stronę www.philips.com/support.
Dotyczy tylko modeli z obsługą sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu.