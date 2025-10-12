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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 2.1

HTS7200/12

Czystość każdego dźwięku

Poznaj jakość HD dzięki stylowemu zestawowi kina domowego na płyty Blu-ray wykonanemu z aluminium i szkła. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką w wysokiej jakości obudowie zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Oglądanie filmów już nigdy nie będzie takie samo.

Poznaj wszystkie korzyści

z płyt Blu-ray

Czystość każdego dźwięku

  • Odtwarzanie płyt Blu-ray

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk

Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk

Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie