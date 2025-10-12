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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS7540/12

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu

System odtwarza obrazy w formacie HD i przestrzenny dźwięk, a do tego ma stylowy wygląd dzięki wykończeniom z wysokiej jakości aluminium. Głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, aby we własnym domu można było doznawać wrażeń jak w prawdziwym kinie.

Poznaj wszystkie korzyści

z płyt Blu-ray

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu

  • Odtwarzanie płyt Blu-ray

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich

Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich

Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p

Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie