Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiec próchnicy

Małe ząbki mają duże potrzeby, na szczęście szczoteczka Sonicare For Kids potrafi o nie zadbać. Długie włókna dociera głębiej między zęby i do trudno dostępnych miejsc, usuwając więcej płytki nazębnej przy każdym myciu, zapewniając w ten sposób delikatną i skuteczną ochronę przed próchnicą.