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  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.

Nowość

Philips Sonicare For KidsŁadowana szczoteczka do zębów

HX6500/03

Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
Szczoteczka Sonicare for Kids pomaga nauczyć dziecko rutyny mycia zębów. Delikatna, ale bardziej skuteczna niż szczoteczka ręczna. Skutecznie chroni uśmiech dziecka.
Poznaj wszystkie korzyści
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Nr 1 marka szczoteczek sonicznych polecana przez dentystów na świecie1

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiec próchnicy

Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.

  • Delikatniejsza dla dziąseł

  • Sygnał zakończenia po 2 minutach

  • Naklejki do personalizacji

  • 14 dni pracy baterii

Delikatniejsza dla dziąseł niż szczoteczka manualna

Delikatniejsza dla dziąseł niż szczoteczka manualna

Delikatne i bardzo delikatne tryby Sonicare for Kids dbają o uśmiech dziecka na każdym etapie. Dzięki małej główce szczoteczki i delikatnym wibracjom szczotkowanie jest wygodne, a przy tym skuteczne i delikatne.

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiec próchnicy

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiec próchnicy

Małe ząbki mają duże potrzeby, na szczęście szczoteczka Sonicare For Kids potrafi o nie zadbać. Długie włókna dociera głębiej między zęby i do trudno dostępnych miejsc, usuwając więcej płytki nazębnej przy każdym myciu, zapewniając w ten sposób delikatną i skuteczną ochronę przed próchnicą.

Personalizacja za pomocą naklejek

Personalizacja za pomocą naklejek

Mycie zębów może być kreatywną zabawą. Szeroki wybór naklejek pozwala dziecku udekorować szczoteczkę stosownie do nastroju, wnieść element zabawy w codzienną rutynę i utrwalić dobre nawyki.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji. 

  1. w porównaniu z ręczną szczoteczką