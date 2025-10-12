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Nowość
HX6500/23
Delikatniejsza dla dziąseł
Sygnał zakończenia po 2 minutach
Naklejki do personalizacji
14 dni pracy baterii
Delikatne i bardzo delikatne tryby Sonicare for Kids dbają o uśmiech dziecka na każdym etapie. Dzięki małej główce szczoteczki i delikatnym wibracjom szczotkowanie jest wygodne, a przy tym skuteczne i delikatne.
Małe ząbki mają duże potrzeby, na szczęście szczoteczka Sonicare For Kids potrafi o nie zadbać. Długie włókna dociera głębiej między zęby i do trudno dostępnych miejsc, usuwając więcej płytki nazębnej przy każdym myciu, zapewniając w ten sposób delikatną i skuteczną ochronę przed próchnicą.
Mycie zębów może być kreatywną zabawą. Szeroki wybór naklejek pozwala dziecku udekorować szczoteczkę stosownie do nastroju, wnieść element zabawy w codzienną rutynę i utrwalić dobre nawyki.
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
w porównaniu z ręczną szczoteczką