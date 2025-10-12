Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Nowość
HX6600/41
Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej
Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków
Interaktywna aplikacja, zmieniająca szczotkowanie w zabawę
2-minutowy timer świetlno-dźwiękowy
21 dni pracy baterii
Połącz się z aplikacją Sonicare for Kids, aby szczotkowanie było zabawne i skuteczne. Dziecko będzie myć zęby razem z przyjaznym Sparklym, zdobywając nagrody, odkrywając nowe światy i budując przy tym zdrowe nawyki. Aplikacja pomaga dziecku szczotkować zęby dłużej i dokładniej.
Małe ząbki mają duże potrzeby, na szczęście szczoteczka Sonicare For Kids potrafi o nie zadbać. Długie włókna dociera głębiej między zęby i do trudno dostępnych miejsc, usuwając więcej płytki nazębnej przy każdym myciu, zapewniając w ten sposób delikatną i skuteczną ochronę przed próchnicą.
Delikatne i bardzo delikatne tryby Sonicare for Kids Smart dbają o uśmiech dziecka na każdym etapie. Dzięki małej końcówce szczoteczki i delikatnym wibracjom szczotkowanie jest wygodne, a przy tym skuteczne i delikatne.
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
w porównaniu z ręczną szczoteczką