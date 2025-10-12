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  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
  • Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.

Nowość

Philips Sonicare For Kids SmartŁadowana szczoteczka do zębów

HX6600/42

Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.
Szczoteczka Sonicare for Kids Smart zmienia szczotkowanie w zabawę, w której dzieci chętnie uczestniczą. Z aplikacją, wskazówkami świetlnymi i dźwiękowymi oraz naklejkami do personalizacji. Zaprojektowana z myślą o dłuższym i lepszym szczotkowaniu, jednocześnie delikatnym i skutecznym.
Poznaj wszystkie korzyści
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Nr 1 marka szczoteczek sonicznych polecana przez dentystów na świecie1

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiec próchnicy

Szczotkowanie, które przynosi efekty. Nawyki, które pozostają.

  • Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej

  • Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków

  • Interaktywna aplikacja, zmieniająca szczotkowanie w zabawę

  • 2-minutowy timer świetlno-dźwiękowy

  • 21 dni pracy baterii

Dłuższe i dokładniejsze szczotkowanie dzięki aplikacji Sonicare for Kids

Dłuższe i dokładniejsze szczotkowanie dzięki aplikacji Sonicare for Kids

Połącz się z aplikacją Sonicare for Kids, aby szczotkowanie było zabawne i skuteczne. Dziecko będzie myć zęby razem z przyjaznym Sparklym, zdobywając nagrody, odkrywając nowe światy i budując przy tym zdrowe nawyki. Aplikacja pomaga dziecku szczotkować zęby dłużej i dokładniej.

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiegać próchnicy

Delikatnie usuwa 2 razy więcej płytki nazębnej, aby zapobiegać próchnicy

Małe ząbki mają duże potrzeby, na szczęście szczoteczka Sonicare For Kids potrafi o nie zadbać. Długie włókna dociera głębiej między zęby i do trudno dostępnych miejsc, usuwając więcej płytki nazębnej przy każdym myciu, zapewniając w ten sposób delikatną i skuteczną ochronę przed próchnicą.

Bezpieczna i delikatna dla rosnących zębów i dziąseł

Bezpieczna i delikatna dla rosnących zębów i dziąseł

Delikatne i bardzo delikatne tryby Sonicare for Kids Smart dbają o uśmiech dziecka na każdym etapie. Dzięki małej końcówce szczoteczki i delikatnym wibracjom szczotkowanie jest wygodne, a przy tym skuteczne i delikatne.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji. 

  1. w porównaniu z ręczną szczoteczką