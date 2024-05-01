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  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
  • Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*

Produkcja zakończona

UV SanitizerStacja dezynfekująca UV

HX6907/01

4.2
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*
Zapewnij sobie większy spokój ducha, dbając o czystość główek szczoteczki Sonicare dzięki specjalnie opracowanej technologii dezynfekcji UV. Zabija do 99% bakterii i wirusów*, bez użycia chemikaliów.
Poznaj wszystkie korzyści
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Zabija do 99% bakterii i wirusów*

Pomaga zabijać bakterie i zarazki na główkach szczoteczek*

  • Technologia dezynfekcji UV

  • Dezynfekuje 2 główki szczoteczki**

  • Czyści bez użycia środków chemicznych

  • Ładuje 1 szczoteczkę***

Główki szczoteczki są otoczone światłem dezynfekującym

Główki szczoteczki są otoczone światłem dezynfekującym

Otocz główki szczoteczki światłem dezynfekującym: odbłyśnik dezynfektora UV rozprowadza światło dezynfekujące wokół całej główki szczoteczki, zapewniając optymalne rezultaty.

Wyczyść główki szczoteczek** za pomocą jednego przycisku

Wyczyść główki szczoteczek** za pomocą jednego przycisku

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć dezynfektor UV.

Wyłącza się po 10-minutowym czyszczeniu

Wyłącza się po 10-minutowym czyszczeniu

Prosty i bezpieczny: dezynfektor UV sam się wyłącza po zakończeniu 10-minutowego cyklu czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2

01/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Zalety

Dobra cena i szybka praca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Zalety

łatwość obsługi

Wady

-

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Zalety

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Wady

Nemá cestovní balení

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

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Przypisy

  1. H.A.; pałeczka okrężnicy; streptococcus mutans; HSV-1. Do stosowania z modelami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) i Premium Plaque Control (C3).

  2. zgodność ze wszystkimi główkami szczoteczek dla dorosłych mocowanymi na zatrzask