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Produkcja zakończona
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
HX680C
HX6803/04
Technologia dezynfekcji UV
Dezynfekuje 2 główki szczoteczki**
Czyści bez użycia środków chemicznych
Ładuje 1 szczoteczkę***
Otocz główki szczoteczki światłem dezynfekującym: odbłyśnik dezynfektora UV rozprowadza światło dezynfekujące wokół całej główki szczoteczki, zapewniając optymalne rezultaty.
Naciśnij przycisk raz, aby włączyć dezynfektor UV.
Prosty i bezpieczny: dezynfektor UV sam się wyłącza po zakończeniu 10-minutowego cyklu czyszczenia.
4.2
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
rknichal
01/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Zalety
Dobra cena i szybka praca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Zalety
łatwość obsługi
Wady
-
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Zalety
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Wady
Nemá cestovní balení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
H.A.; pałeczka okrężnicy; streptococcus mutans; HSV-1. Do stosowania z modelami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) i Premium Plaque Control (C3).
zgodność ze wszystkimi główkami szczoteczek dla dorosłych mocowanymi na zatrzask