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Produkcja zakończona
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
2 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Jedno przyciśniecie
Funkcja Brush Sync
Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.
Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczka Premium White dopasowuje się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa** niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.
Główka szczoteczki Premium White zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie oraz codzienne wybielanie. Jej elastyczna konstrukcja pomaga usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej**** z zębów i wzdłuż linii dziąseł, a przy tym zapewnia doskonałą czystość, którą widać i czuć.
4.9
z 5
98
Opinie
99%
poleca ten produkt
Donad
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Sprawdza się
Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Lew33
15/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Myje jak należy
Dobrze komponuje się kolorystycznie, myje jak należy
Zalety
kolor
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Radekllll
15/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Główka idealna do szczoteczki
Bardzo dobrze myje zęby, czyści dokładnie i ma fajny oryginalny kolor
Zalety
Wygoda, dokładność
Wady
Cena
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
w programie White+ z pastą wybielającą wiodącej marki, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką
Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję
W porównaniu z główką DiamondClean
W porównaniu ze zwykłą szczoteczką.