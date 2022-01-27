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  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
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  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech
  • Bielszy, jaśniejszy uśmiech

Produkcja zakończona

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX9062/17

4.9
| (98) Opinie | 99% poleca ten produkt
Bielszy, jaśniejszy uśmiech
Niektóre pokarmy i napoje mogą przyćmić biel uśmiechu. Główka szczoteczki W3 Premium White pomoże przywrócić olśniewającą biel uśmiechu. Włosie szczoteczki usuwa powierzchniowe przebarwienia i widocznie wybiela uśmiech już w 3 dni, głęboko oczyszczając zęby.
Poznaj wszystkie korzyści
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Usuwa do 100% więcej przebarwień już w 3 dni*

Bielszy, jaśniejszy uśmiech

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Jedno przyciśniecie

  • Funkcja Brush Sync

Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*

Usuwa do 100% więcej powierzchniowych przebarwień już w 3 dni*

Gęste włosie na środku główki szczoteczki Philips Sonicare Premium White usuwa płytkę nazębną i spowodowane przez jedzenie i napoje powierzchniowe przebarwienia z zębów. Elastyczne elementy boczne dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie i jaśniejszy uśmiech zaledwie w ciągu 3 dni.

Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczka Premium White dopasowuje się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa** niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Główka szczoteczki Premium White zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie oraz codzienne wybielanie. Jej elastyczna konstrukcja pomaga usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej**** z zębów i wzdłuż linii dziąseł, a przy tym zapewnia doskonałą czystość, którą widać i czuć.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

98

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Sprawdza się

Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

15/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Myje jak należy

Dobrze komponuje się kolorystycznie, myje jak należy

Zalety

kolor

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

15/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Główka idealna do szczoteczki

Bardzo dobrze myje zęby, czyści dokładnie i ma fajny oryginalny kolor

Zalety

Wygoda, dokładność

Wady

Cena

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Przegląd ten został wykonany dla W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Przypisy

  1. w programie White+ z pastą wybielającą wiodącej marki, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką

  2. Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję

  3. W porównaniu z główką DiamondClean

  4. W porównaniu ze zwykłą szczoteczką.