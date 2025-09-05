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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX9342/02
HX9340
Produkcja zakończona
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Gdzie mogę kupić akcesoria do szczoteczki Sonicare?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak ponownie skalibrować ustawienia czujnika nacisku szczoteczki Philips Sonicare
Jak używać szczoteczki Sonicare w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk
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