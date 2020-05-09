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Produkcja zakończona
HX9342/02
HX9340
Poczuj różnicę od pierwszego użycia
Najlepsze wybielanie Sonicare zamknięte w naszej najbardziej eleganckiej elektrycznej szczoteczce do zębów Philips Sonicare. Wybierz Sonicare.
5 programów
2 główki szczoteczki
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare zapewnia optymalne czyszczenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.
Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po pierwszym tygodniu stosowania niż szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po tygodniu stosowania.
4.8
z 5
55
Opinie
94%
poleca ten produkt
ella-k
09/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
szczoteczka posiada doskonałe funkcje
Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.
Zalety
super wybiela i czyści zęby
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Data użycia 2019-05-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Data użycia 2019-05-09
Cate
02/07/2018
Polska
świetna
to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Ellazya
11/04/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
najlepszy na rynku
Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode