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Produkcja zakończona

Philips Sonicare DiamondCleanSzczoteczka soniczna

HX9342/02

HX9340

4.8

| (55) Opinie | 94% poleca ten produkt

Poczuj różnicę od pierwszego użycia

Najlepsze wybielanie Sonicare zamknięte w naszej najbardziej eleganckiej elektrycznej szczoteczce do zębów Philips Sonicare. Wybierz Sonicare.

Poznaj wszystkie korzyści

Szczoteczka Sonicare zapewniająca najlepszy efekt wybielenia zębów

Poczuj różnicę od pierwszego użycia

  • 5 programów

  • 2 główki szczoteczki

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare zapewnia optymalne czyszczenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.

Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po pierwszym tygodniu stosowania niż szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po tygodniu stosowania.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

55

Opinie

94%

poleca ten produkt

3

09/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

szczoteczka posiada doskonałe funkcje

Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.

Zalety

super wybiela i czyści zęby

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2019-05-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2019-05-09

02/07/2018

Polska

Polska

świetna

to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

11/04/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

najlepszy na rynku

Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode