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HX9917/88
HX992W
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4 programy, 3 intensywności
Aplikacja mobilna pozwala śledzić postępy
Końcówka All-in-One i Gum Care
Czujnik siły nacisku i szarowania
Stylowa szklanka z funkcją ładowania
Każdy szczotkuje inaczej, dlatego zaprojektowaliśmy tę główkę szczoteczki z włosiem ustawionym pod wieloma kątami, aby usuwanie płytki nazębnej przebiegało prawidłowo bez względu na technikę. Nasza główka szczoteczki All-in-One A3 zapewnia najlepsze czyszczenie i usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej, 15 razy zdrowsze dziąsła w ciągu sześciu tygodni i do 100% więcej usuwania przebarwień w mniej niż dwa dni w porównaniu ze szczoteczką manualną.
Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 62 tysiące ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga włosie w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.
4.6
z 5
113
Opinie
90%
poleca ten produkt
Arczers
15/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam wszystkim.
Bardzo fajna szczoteczka. Wiele funkcji i perfekcyjne mycie zębów.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
Date of Use 2026-05-01
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
Date of Use 2026-05-01
WojciechK
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Bardzo polecam szczoteczke , jestem mile zaskoczony
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
Bartek1!
12/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Zadowolony
Super szczoteczka. Od lat używam Sonicare i nie wyobrażam sobie posiadania jakiejkolwiek innej szczoteczki. Czyści dokładnie, ma wiele trybów, ma aplikacje ale nie trzeba z niej korzystać, więc tu też plus za wolność wyboru.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
w porównaniu ze szczoteczką manualną.
w 6 tygodni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.
w mniej niż 2 dni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.