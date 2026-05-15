ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej

Odbierz voucher -50% na końcówki

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX9917/88

HX992W

4.6
| (113) Opinie | 90% poleca ten produkt
Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
DiamondClean Smart 9400 to nasza najlepsza szczoteczka do zębów umożliwiająca kompleksową pielęgnację jamy ustnej. Niezwykle wydajne główki szczoteczki pozwalają skupić się jednocześnie na wszystkich aspektach zdrowia jamy ustnej, a technologia Smart Sensor pozwala korzystać ze spersonalizowanych komunikatów i porad.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Delikatnie usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej*

Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej

  • 4 programy, 3 intensywności

  • Aplikacja mobilna pozwala śledzić postępy

  • Końcówka All-in-One i Gum Care

  • Czujnik siły nacisku i szarowania

  • Stylowa szklanka z funkcją ładowania

20x skuteczniejsza w usuwaniu płytki nazębnej*, delikatna dla dziąseł

20x skuteczniejsza w usuwaniu płytki nazębnej*, delikatna dla dziąseł

Każdy szczotkuje inaczej, dlatego zaprojektowaliśmy tę główkę szczoteczki z włosiem ustawionym pod wieloma kątami, aby usuwanie płytki nazębnej przebiegało prawidłowo bez względu na technikę. Nasza główka szczoteczki All-in-One A3 zapewnia najlepsze czyszczenie i usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej, 15 razy zdrowsze dziąsła w ciągu sześciu tygodni i do 100% więcej usuwania przebarwień w mniej niż dwa dni w porównaniu ze szczoteczką manualną.

Działanie płynu Sonicare

Działanie płynu Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 62 tysiące ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga włosie w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

113

Opinie

90%

poleca ten produkt

15/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam wszystkim.

Bardzo fajna szczoteczka. Wiele funkcji i perfekcyjne mycie zębów.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Date of Use 2026-05-01

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Date of Use 2026-05-01

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Bardzo polecam szczoteczke , jestem mile zaskoczony

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

12/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Zadowolony

Super szczoteczka. Od lat używam Sonicare i nie wyobrażam sobie posiadania jakiejkolwiek innej szczoteczki. Czyści dokładnie, ma wiele trybów, ma aplikacje ale nie trzeba z niej korzystać, więc tu też plus za wolność wyboru.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. w porównaniu ze szczoteczką manualną.

  2. w 6 tygodni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

  3. w mniej niż 2 dni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.