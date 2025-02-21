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Produkcja zakończona
Redukcja szumów Pro+
Naturalny, zrównoważony dźwięk
Doskonałe skórzane wzornictwo
38 godzin odtwarzania
Od dźwięku po materiały — te bezprzewodowe słuchawki nauszne z zamkniętą tylną obudową zostały zaprojektowane z myślą o imersji. Niezależnie od wielkości głowy, poduszki nauszne z pianki zapamiętującej kształt są idealnie dopasowane, a muzyka wyłącza się po zdjęciu słuchawek.
Idealnie dostrojone przetworniki w słuchawkach z certyfikatem Hi-Res Audio zapewniają piękny i zrównoważony dźwięk niezależnie od tego, czy funkcja ANC jest włączona. Basy są zwarte i pełne, ale nie nadmiernie dominujące. Tony średnie są gładkie, a tony wysokie wyraźne.
Uzyskaj doskonałą głośność w każdym otoczeniu. Adaptacyjna redukcja szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny i wewnętrzny do filtrowania hałasu, umożliwiając zanurzenie się w muzyce. Tryb Awareness daje możliwość przywrócenia dźwięków otoczenia, kiedy tego chcesz.
Nagrody
3.5
z 5
35
Opinie
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Zalety
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Wady
ciężar, trwałość nauszników
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Zalety
Komfort noszenia i słuchania
Wady
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
@kLodz
11/07/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium
Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach
Zalety
Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie
Wady
trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.