Lubię te słuchawki, chociaż cały czas zastanawiam się dlaczego wydałem na nie 699 złotych ? Fidelio !? Chciałem usłyszeć coś co słyszy ktoś, czego nie słyszę ja ? Na dziś dzień, widzę je do słuchania muzyki np. z SACD. SACD i Bluetooth ? Nie. To są słuchawki np. do smartphone. To w takim razie, odpowiednie źródło dźwięku. Nie wiem czy mi wolno, ale Polskie Radio bije na głowę to co poznałem. Z uwagi na cenę, boję się tych słuchawek. Że mi pęknie pałąk, że będą obłazić gąbki, że bateria skończy żywotność, itp. Mam je pół roku. Są całe i zdrowe. Mam też futerał, woreczek, czyli to co mnie wspiera przy dbałości o nie. Funkcje elektroniczne ( głośność, itp umieszczone na obudowie, do dziś nie są mi znane). Włączam i słucham, to tyle. Czy polecam ten produkt ? Jest wiele słuchawek, które zadowolą Ciebie w połowie niższej cenie. Ja podjąłem to wyzwanie i korzystam z tego. Każdy niuans wykonania, materiałów i dźwięku nie pozostaje dla mnie obojętny. Audiofilem nie jestem. Właściwa piosenka ze skrzeczącego radia robi na mnie większe wrażenie niż pusta treść w Hi-Resolution.