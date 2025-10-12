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Produkcja zakończona
LPL27SPAREX1
Wysoka jakość światła LED
250 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.)
1 wymienny ładowany moduł
Lepsza widoczność kolorów
Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna i zgodna ze standardem IP54.
Energooszczędna technologia akumulatorów LifeP04 z możliwością szybkiego ładowania. Dzięki tej technologii każdy z naładowanych modułów można natychmiast wyjąć i rozpocząć pracę.
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