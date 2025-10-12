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  • Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
  • Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
  • Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
  • Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Produkcja zakończona

ProfessionalModuł zapasowy MATCHLINE MDLS CRI LPL41 SPARE

LPL27SPAREX1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca
Solidny, wielokierunkowy moduł, z którego można korzystać bez użycia rąk, zapewnia optymalną widoczność bez cieni.
Poznaj wszystkie korzyści

Wielofunkcyjny system oświetleniowy dla profesjonalistów

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

  • Wysoka jakość światła LED

  • 250 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.)

  • 1 wymienny ładowany moduł

  • Lepsza widoczność kolorów

Odporność na wodę i kurz — IP54

Odporność na wodę i kurz — IP54

Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna i zgodna ze standardem IP54.

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Energooszczędna technologia akumulatorów LifeP04 z możliwością szybkiego ładowania

Energooszczędna technologia akumulatorów LifeP04 z możliwością szybkiego ładowania

Energooszczędna technologia akumulatorów LifeP04 z możliwością szybkiego ładowania. Dzięki tej technologii każdy z naładowanych modułów można natychmiast wyjąć i rozpocząć pracę.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie