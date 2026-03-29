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Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

4.3
| (31) Opinie
Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.
Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED. Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie, zyskując 80% jasności**, i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybka, łatwa instalacja

Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

  • Rodzaj źródła światła: PS24W/PSX24W

  • Żarówka LED do bezpośredniego montażu

  • Kompaktowa konstrukcja

  • 6000 K chłodnego, białego światła

  • Liczba źródeł światła: 2

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowany trzonek zgodny z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu PS24W i PSX24W i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów*.

Lepsze parametry wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Zgodność z normami motoryzacyjnymi

Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygory współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że używanie świateł LED retrofit jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa. Lampy te nie mogą być używane na drogach publicznych.

  2. W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.

  3. 2-letnia gwarancja. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej.