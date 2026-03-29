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11336U2500C2
11336U2500
11336U2500C2
Rodzaj źródła światła: H3
Żarówka LED do bezpośredniego montażu
Kompaktowa konstrukcja
6000 K chłodnego, białego światła
Liczba źródeł światła: 2
Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu H3 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów*.
Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.
Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich doskonałej integracji z nowoczesnym, rygorystycznym środowiskiem motoryzacyjnym, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać surowe warunki współczesnego życia motoryzacyjnego, używanie naszych żarówek nie zakłóca regularnego działania innych części pojazdu.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.
2-letnia gwarancja. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej.