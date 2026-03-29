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Ultinon ClassicDopasuj żarówki LED do reflektorów halogenowych

LUM11342U2510C2/10

11342U2510

11342U2510C2

4.3
| (31) Opinie
Dopasuj kolor do swojego stylu
Wymień oświetlenie główne swojego pojazdu na Philips Ultinon Classic LED i ciesz się ciepłem klasycznego oświetlenia halogenowego oraz wydajnością źródeł światła LED! Dzięki tym łatwym w montażu żarówkom możesz teraz przejść na źródła światła LED bez zbędnego zamieszania!*
Poznaj wszystkie korzyści

Klasyczne żarówki LED dające ciepłe, białe światło

Dopasuj kolor do swojego stylu

  • Rodzaj źródła światła: H4, H19

  • Ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3500 K

  • O 80% więcej światła

  • Łatwa w montażu żarówka LED

  • Liczba źródeł światła: 2

Ciesz się ciepłą barwą 3500K klasycznego światła

Ciesz się ciepłą barwą 3500K klasycznego światła

Ulepsz swoje reflektory bez uszczerbku dla stylu! Żarówki Philips Ultinon Classic LED emitują eleganckie, ciepłe, białe światło, porównywalne z innymi reflektorami halogenowymi, nadają samochodowi ponadczasowy wygląd. Dopasuj kolory do innych przednich świateł, korzystając z większej jasności diod LED. Poznaj idealne połączenie klasycznego stylu i nowoczesnej technologii.

O 80% jaśniejsze światło zapewniające wysoką widoczność**

O 80% jaśniejsze światło zapewniające wysoką widoczność**

Żarówki Philips Ultinon Classic LED zapewniają lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, emitują taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki zwiększeniu jasności nawet o 80%** żarówki Philips Ultinon Classic LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Instalacja typu plug and play

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Classic LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Classic LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Oprócz łatwego montażu zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów*.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. Nie jest zgodna z przepisami ECE R37. Wyłącznie do użytku w terenie.

  2. W porównaniu do minimalnych wymagań prawnych dla żarówek halogenowych.

  3. 2-letnia gwarancja. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne użytkowanie.