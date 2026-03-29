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Ultinon ClassicDopasuj żarówki LED do reflektorów halogenowych

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

4.3
| (31) Opinie
Dopasuj kolor do swojego stylu
Zmień oświetlenie w swoim samochodzie na Philips Ultinon Classic LED i poczuj klimat klasycznego halogenu w połączeniu z wydajnością technologii LED! Dzięki prostemu montażowi możesz teraz przejść na oświetlenie LED bez zbędnych komplikacji!¹
Poznaj wszystkie korzyści

Klasyczne żarówki LED dające ciepłe, białe światło

Dopasuj kolor do swojego stylu

  • Rodzaj źródła światła: H7, H18

  • Ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3500 K

  • O 80% większa jasność²

  • Łatwa w montażu żarówka LED

  • Liczba źródeł światła: 2

Ciesz się ciepłą barwą 3500K klasycznego światła

Ciesz się ciepłą barwą 3500K klasycznego światła

Ulepsz swoje reflektory bez uszczerbku dla stylu! Żarówki Philips Ultinon Classic LED emitują eleganckie, ciepłe, białe światło, porównywalne z innymi reflektorami halogenowymi, nadają samochodowi ponadczasowy wygląd. Dopasuj kolory do innych przednich świateł, korzystając z większej jasności diod LED. Poznaj idealne połączenie klasycznego stylu i nowoczesnej technologii.

O 80% jaśniejsze światło zapewniające wysoką widoczność²

O 80% jaśniejsze światło zapewniające wysoką widoczność²

Żarówki LED Philips Ultinon Classic zostały zaprojektowane tak, aby oferować doskonałą wiązkę światła w kompaktowej, uniwersalnej formie. Wykorzystując najnowsze innowacje w dziedzinie technologii LED, zapewniają one ten sam strumień świetlny, co standardowe żarówki halogenowe ECE, przy jednoczesnej znacznej poprawie wydajności wiązki i niższym zużyciu energii. Dzięki jasności większej nawet o 80%², Philips Ultinon Classic gwarantują kierowcom lepszą widoczność, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i zwiększając bezpieczeństwo na drodze.

Instalacja typu plug and play

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom LED Philips Ultinon Classic montaż jest tak szybki i prosty, że modernizacja oświetlenia staje się dziecinnie łatwa! Nie ma potrzeby sprawdzania kompatybilności ani stosowania pierścieni adaptacyjnych: Philips Ultinon Classic posiadają ultrakompaktową obudowę oraz zintegrowany trzonek zgodny z normą IEC 60061. Konstrukcja typu „direct-fit” ma te same wymiary, co tradycyjne żarówki halogenowe, co umożliwia bezproblemową instalację w ciasnych gniazdach reflektorów. Pasują idealnie i zapewniają szeroką kompatybilność z większością modeli pojazdów¹.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. ¹ Nie jest zgodna z przepisami ECE R37. Wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi.

  2. ² W porównaniu z minimalnymi wymaganiami prawnymi dla żarówek halogenowych.

  3. ³ 2-letnia gwarancja. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne użytkowanie.