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11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Rodzaj źródła światła: H7, H18
Ciepłe białe światło o temperaturze barwowej 3500 K
O 80% większa jasność²
Łatwa w montażu żarówka LED
Liczba źródeł światła: 2
Ulepsz swoje reflektory bez uszczerbku dla stylu! Żarówki Philips Ultinon Classic LED emitują eleganckie, ciepłe, białe światło, porównywalne z innymi reflektorami halogenowymi, nadają samochodowi ponadczasowy wygląd. Dopasuj kolory do innych przednich świateł, korzystając z większej jasności diod LED. Poznaj idealne połączenie klasycznego stylu i nowoczesnej technologii.
Żarówki LED Philips Ultinon Classic zostały zaprojektowane tak, aby oferować doskonałą wiązkę światła w kompaktowej, uniwersalnej formie. Wykorzystując najnowsze innowacje w dziedzinie technologii LED, zapewniają one ten sam strumień świetlny, co standardowe żarówki halogenowe ECE, przy jednoczesnej znacznej poprawie wydajności wiązki i niższym zużyciu energii. Dzięki jasności większej nawet o 80%², Philips Ultinon Classic gwarantują kierowcom lepszą widoczność, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i zwiększając bezpieczeństwo na drodze.
Dzięki żarówkom LED Philips Ultinon Classic montaż jest tak szybki i prosty, że modernizacja oświetlenia staje się dziecinnie łatwa! Nie ma potrzeby sprawdzania kompatybilności ani stosowania pierścieni adaptacyjnych: Philips Ultinon Classic posiadają ultrakompaktową obudowę oraz zintegrowany trzonek zgodny z normą IEC 60061. Konstrukcja typu „direct-fit” ma te same wymiary, co tradycyjne żarówki halogenowe, co umożliwia bezproblemową instalację w ciasnych gniazdach reflektorów. Pasują idealnie i zapewniają szeroką kompatybilność z większością modeli pojazdów¹.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ Nie jest zgodna z przepisami ECE R37. Wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi.
² W porównaniu z minimalnymi wymaganiami prawnymi dla żarówek halogenowych.
³ 2-letnia gwarancja. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne użytkowanie.