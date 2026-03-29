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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Do 400% jaśniejsze światło¹
Duża kompatybilność z flotą
Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.
Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400%¹ większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.
Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.
² Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.
³ Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.