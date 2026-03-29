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  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
  • Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

Ultinon Pro9200 HLBezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Opinie
Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%¹ dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

  • LED-HL [~H7]

  • Do 400% jaśniejsze światło¹

  • Duża kompatybilność z flotą

  • Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze¹

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze¹

Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400%¹ większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. ¹ W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.

  2. ² Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.

  3. ³ Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.