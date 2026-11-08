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Accessories for LED upgradeAdaptery CANbus

18956X2

Urządzenie 3 w 1

Skorzystaj z rozwiązania 3 w 1* dla sygnalizacji ostrzeżeń na desce rozdzielczej i problemów ze światłami żarówek LED firmy Philips dzięki adapterom Philips CANbus. Adaptery Philips CANbus zapewniają niezawodność i długotrwałą wydajność żarówek LED w rzeczywistych warunkach jazdy.

Poznaj wszystkie korzyści

Zaawansowany System Samochodowy

Urządzenie 3 w 1

  • Do żarówek [≈HIR2/HB3/4] LED typu retrofit

  • Zapobieganie błędom sygnalizacji i oświetlenia

  • Łatwa instalacja

  • Wodoodporna konstrukcja

Zapobieganie mylącym sygnałom na desce rozdzielczej

Zdarza się, że podczas montażu żarówek LED typu retrofit niższy pobór mocy przez diody LED jest interpretowany przez system bezpieczeństwa samochodu jako awaria żarówek. Spowoduje to wyświetlenie sygnału błędu na desce rozdzielczej, podczas gdy żarówki LED działają bez zarzutu. Aby uniknąć tej niedogodności, zalecamy użycie adaptera Philips CANbus. Adapter Philips CANbus do żarówek Philips LED HL [HB3/HB4] i HL [HIR2] łączy się z wbudowanym systemem bezpieczeństwa samochodu, aby wyeliminować fałszywe komunikaty o błędach na desce rozdzielczej. Dzięki temu kierowcy mogą spokojnie korzystać z żarówek Philips LED.

Zapobieganie migotaniu i przyciemnianiu świateł

Niższy pobór mocy żarówek LED może czasami powodować problemy z wahaniami prądu, co prowadzi do obniżenia wydajności żarówek LED. Wyposażony w inteligentną funkcję 3 w 1, nasz adapter Philips CANbus zapewnia dodatkową funkcję kondensatora, zapobiegając migotaniu i przyciemnianiu światła. Najnowsza generacja adapterów Philips CANbus pozwala w pełni wykorzystać możliwości żarówek LED firmy Philips.

Postaw na święty spokój

Każdy model pojazdu jest inny. Większość z nich nie wymaga adaptera Philips CANbus podczas modernizacji na światła LED! Aby dowiedzieć się, czy adapter Philips CANbus jest wymagany dla Twojego modelu pojazdu, odwiedź oficjalną stronę internetową Philips i sprawdź naszą najnowszą listę zgodności online**.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Unikanie fałszywych ostrzeżeń na desce rozdzielczej, zapobieganie migotaniu i przyciemnianiu świateł

  2. Nieustannie testujemy nasze żarówki i akcesoria z większą liczbą modeli pojazdów i regularnie aktualizujemy naszą listę zgodności. Jeśli danego modelu pojazdu nie ma na liście, oznacza to, że nie został on jeszcze przetestowany. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3-letnia gwarancja (2 lata standardowej + 1 rok przedłużonej). Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby zarejestrować się w celu uzyskania rozszerzonej gwarancji.