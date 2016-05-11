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Produkcja zakończona
Fidelio
Czarny
Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie oraz pokrowiec w zestawie
Przewód beztlenowy z wyściółką zapewniający wysoką jakość sygnału
Najlepsze materiały, w tym aluminium i skóra
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla M1 on ear headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla M1 on ear headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla M1 on ear headband headphones