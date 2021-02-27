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Produkcja zakończona
Wysoka jakość i bezprzewodowe słuchanie — gdziekolwiek jesteś
Bezproblemowe połączenie Bluetooth® oraz wysoka jakość dźwięku sprawiają, że słuchawki Fidelio M2BT doskonale nadają się do słuchania muzyki w domu i w podróży. Obsługują technologię komunikacji bliskiego zasięgu NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem, a dzięki intuicyjnym przyciskom można w prosty sposób przełączać się pomiędzy muzyką i połączeniami.
Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się poduszki
NFC
Model Fidelio M2BT został wyprodukowany ze starannie dobranych materiałów, które gwarantują długotrwały komfort i wysoką jakość dźwięku. Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha z oddychającymi materiałami rozpraszają nacisk i zapobiegają przegrzewaniu, aby słuchawki Fidelio M1 doskonale brzmiały i były bardzo wygodne.
Słuchawki M2BT są wyposażone w dwa mikrofony — jeden rejestruje głos, a drugi mierzy poziom hałasu otoczenia i dostosowuje dźwięk, aby zapewnić optymalna jakość połączenia.
Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę, która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko bogate brzmienie basów, ale także realistyczny wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń z otoczenia.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Robo888
27/02/2021
Polska
Dźwięk na wysokim poziomie
Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Data użycia 2021-01-27
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Data użycia 2021-01-27
Krawiec72
24/01/2017
Polska
Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.
Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones