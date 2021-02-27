ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

FidelioSłuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

M2BTBK/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wysoka jakość i bezprzewodowe słuchanie — gdziekolwiek jesteś

Bezproblemowe połączenie Bluetooth® oraz wysoka jakość dźwięku sprawiają, że słuchawki Fidelio M2BT doskonale nadają się do słuchania muzyki w domu i w podróży. Obsługują technologię komunikacji bliskiego zasięgu NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem, a dzięki intuicyjnym przyciskom można w prosty sposób przełączać się pomiędzy muzyką i połączeniami.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysoka jakość i bezprzewodowe słuchanie — gdziekolwiek jesteś

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

  • Luksusowe, dopasowujące się poduszki

  • NFC

Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha umożliwiają ergonomiczne dopasowanie

Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha umożliwiają ergonomiczne dopasowanie

Model Fidelio M2BT został wyprodukowany ze starannie dobranych materiałów, które gwarantują długotrwały komfort i wysoką jakość dźwięku. Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha z oddychającymi materiałami rozpraszają nacisk i zapobiegają przegrzewaniu, aby słuchawki Fidelio M1 doskonale brzmiały i były bardzo wygodne.

Dwa wbudowane mikrofony eliminują hałas z otoczenia, aby zapewnić lepszą jakość połączenia

Słuchawki M2BT są wyposażone w dwa mikrofony — jeden rejestruje głos, a drugi mierzy poziom hałasu otoczenia i dostosowuje dźwięk, aby zapewnić optymalna jakość połączenia.

Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz

Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz

Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę, która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko bogate brzmienie basów, ale także realistyczny wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń z otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/02/2021

Polska

Polska

Dźwięk na wysokim poziomie

Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Data użycia 2021-01-27

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Data użycia 2021-01-27

24/01/2017

Polska

Polska

Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.

Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie