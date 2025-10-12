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Produkcja zakończona

MCD709/12

Poznaj wszystkie korzyści
Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości oko ludzkie postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Wygodny w użyciu wysokiej jakości pilot

Ten pilot zdalnego sterowania to przykład idealnej równowagi między wymiarami a wagą. Urządzenie jest smukłe i ergonomiczne, a jego dolna pokrywa została pokryta miękką gumą zapewniającą wygodę użytkowania.

Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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