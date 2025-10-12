Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.